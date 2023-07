A Milano il ticket di Area C è più caro e si paga tutti i giorni

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - A Milano aumenta dal 30 ottobre il ticket di ingresso nella ztl del centro storico Area C, che passa da 5 euro a 7,50. L'ingresso nella ztl si pagherà anche il sabato e nei festivi e non solo dal lunedì al venerdì come adesso, ma per questa modifica non c'è ancora una data perché il provvedimento dovrà passare dal Consiglio comunale. Lo ha annunciato il sindaco, Giuseppe Sala, insieme all'assessora alla Mobilità Arianna Censi, al termine della giunta che ha varato un pacchetto di delibere legate alla mobilità in città, tra cui c'è anche quella relativa alla ztl. "Questo prezzo di ingresso non lo toccavamo da una vita - ha spiegato Sala - e 7,50 euro non è un numero a caso, infatti avevamo agganciato simbolicamente il ticket di Area C a quello del biglietto del trasporto pubblico, che era 1,50 quando è stata introdotta Area C e adesso è 2,20".

I residenti, come ha spiegato il sindaco, non pagheranno l'ingresso nella Ztl il fine settimana e nei festivi. Dopo il quarantesimo ingresso gratuito durante la settimana pagheranno 3 euro.

Il Comune stima di incassare a regime circa 15 milioni di euro in più, oggi gli introiti di Area C sono di 30 milioni all'anno, "ma non è una misura finalizzata a incassare - ha spiegato l'assessore Censi - ma a non fare entrare le auto in centro città". La decisione di inserire il pagamento anche il weekend e i festivi deriva dal fatto che "stiamo vedendo che il numero di ingressi nelle giornate di sabato, domenica e festivi - ha spiegato Sala - è uguale ad altri giorni, non è gente che entra per andare al lavoro ma per shopping e andare in giro".

(ANSA).