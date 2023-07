Motociclista muore in incidente con auto su A/4 nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Un motociclista, di 34 anni, è morto all'istante questa mattina verso le 6.30 in un incidente stradale con un'auto sull' autostrada A/4 nel Milanese, fra viale Certosa e Cormano, in direzione di Venezia. Illeso - secondo quanto spiegato da Polstrada e 118 intervenuti sul posto - il guidatore della macchina. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica e le responsabilità dello scontro fra i mezzi. (ANSA).