Fontana: 'Spero che tanti si accorgano della mia linearità'

(ANSA) - MALPENSA, 10 LUG - "Sono molto contento, me lo aspettavo ma è sempre una grande gioia vedere che la propria linearità di comportamento sia stata riconosciuta". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commentando - durante un sopralluogo a Malpensa Cargo - il proscioglimento in appello sul caso camici. "Non ho mai avuto dubbi su questo fatto - ha concluso - e spero che se ne accorgano in tante persone". (ANSA).