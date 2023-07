Flash-mob di FdI contro l'aumento del ticket per Area C a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Flash mob stamani a Milano davanti al varco della Ztl, in piazza Conciliazione per protestare contro l'aumento del ticket di Area C da 5 a 7,50 euro che sarà approvato dalla Giunta Sala.

L'ingresso, da cinque euro, passerà a 7,5 euro con la novità tra 6 mesi dell'estensione degli ingressi a pagamento anche al sabato e alla domenica: "dunque non più un'Area C dalle 7.30 alle 19.30 solo per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, ma una "gabella" - hanno sottolineati i partecipanti - che di fatto non si spegnerà mai. Tariffa d'ingresso a 7,5 euro, sette giorni su sette" 'Sala vampiro. Giù le mani dalle tasche dei milanesi' è il testo del volantino che i manifestanti hanno mostrato con una foto di Sala con i canini allungati.

"Questo è un provvedimento nato male e finito peggio" ha commentato il coordinatore milanese di FdI Stefano Maullu, un provvedimento "che serve solo per fare cassa. Sette euro e mezzo sono una cifra enorme che deve essere fermata. E crediamo che l'amministrazione non possa continuare con questa politica che serve a penalizzare chi viene a lavorare in città".

"Ho preso parte con colleghi parlamentari, consiglieri comunali, di municipio e regionali di Fratelli d'Italia, alla nostra protesta, Questa è l'ennesima 'gabella' del sindaco 'green' e dell'amministrazione di centrosinistra che - ha sottolineato Riccardo De Corato, deputato del partito - continuano, imperterriti, a perseguitare gli automobilisti milanesi! Dopo aver introdotto senza successo il provvedimento di area B, ritenuto inutile al punto che anche lo stesso capogruppo dei Verdi Monguzzi continua a contestare, ora vogliono fare ulteriormente cassa aumentando ulteriormente la tassa per entrare nel centro della città, inclusi i fine settimana. Questa è una vergogna che solo Milano, in Italia, subisce". (ANSA).