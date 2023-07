Consiglio comunale di Milano:'Si lavori per mantenere il bus 73'

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno proposto dalla maggioranza che invita il sindaco e la giunta a lavorare sulla riorganizzazione del trasporto pubblico della tratta Linate - centro città dopo le polemiche dei cittadini per l'eliminazione di alcune linee, tra cui il bus 73, dopo l'apertura delle nuove fermate della M4.

Il documento in particolare invita sindaco e giunta a costituire un percorso all'interno della commissione mobilità o un tavolo di lavoro dedicato, "da attivarsi entro il mese di luglio 2023 che coinvolga anche i Municipi 3 e 4 oltre ad Atm per definire insieme il nuovo assetto del trasporto pubblico locale di questo importante comparto urbano. Questo tenendo in particolare considerazione "il mantenimento della 73 o comunque l'individuazione di una soluzione che consenta di mantenere un servizio di trasporto di superficie nel tratto non coperto da altri mezzi, nello specifico Viale Forlanini fino all'interscambio. L'inserimento delle fermate della linea 73 su viale Forlanini nel servizio notturno della NM4. Il documento invita poi "a tenere comunque monitorata la situazione nel primo semestre, relativamente all'impatto della M4 sul trasporto di superficie di questo ambito, condividendo con i Municipi interessati, problemi e possibili soluzioni".

Non tutta la maggioranza ha però votato a favore dell'ordine del giorno, si è infatti astenuto dal voto il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi, presidente della commissione Mobilità che ha considerato "non utile" il documento.



