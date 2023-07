Accoltellato fuori da un locale a Sesto, ventenne gravissimo

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Un ragazzo di 20 anni è stato trasportato oggi poco prima delle 6 in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano dopo una lite fra un gruppo di sudamericani che si è trasformata in aggressione.

Il tutto è avvenuto all'uscita del Glass Music Restaurant di Sesto San Giovanni. La polizia, intervenuta sul posto, sta accertando cos'è accaduto. Di certo il ventenne, di nazionalità straniera anche se nato in Italia, è rimasto a terra con diverse ferite da taglio sul corpo. (ANSA).