A Monte Isola il 'Terzo Paradiso dell'Energia' di Pistoletto

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Michelangelo Pistoletto ha 'acceso' ieri l'opera inedita 'Terzo Paradiso dell'Energia' a Monte Isola, nel Lago d'Iseo. L'opera è stata creata con 16 cumuli di reti colorate, attraversati e uniti da un perimetro a led che delinea la celebre rivisitazione del segno matematico dell'Infinito creata da Pistoletto. Accanto al 'Terzo Paradiso', le opere di Angelo Bonello: Ballerina Sequence e Floating Ballerina.

L'inaugurazione di 'Light is Life - Festa delle luci A2A' si è tenuta ieri sera alla presenza, tra gli altri, di Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, dell'assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali e dei sindaci di Monte Isola e Brescia, Fiorello Turla e Laura Castelletti.

L'opera è il frutto di una collaborazione tra Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, A2A e la Fondazione Banco dell'energia, l'ente che sostiene le persone in condizione di vulnerabilità economica e sociale. L'opera è stata realizzata con materiali di riuso, tra cui le luci a led dismesse dalle opere di Light is Life realizzate per Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Con questi stessi materiali, una volta disallestito il 'Terzo Paradiso dell'Energia' (dopo il 23 luglio), verrà creata una nuova opera destinata a rimanere permanentemente a Monte Isola.

"Questo progetto - ha commentato l'ad di A2A, Renato Mazzoncini - è una nuova opportunità di sostenere progetti di solidarietà in favore delle famiglie più vulnerabili attraverso una raccolta fondi devoluta a Fondazione Banco dell'energia".

Questa mattina, nei pressi delle installazioni artistiche, si è svolta inoltre la scenografica 'Vogata del Terzo Paradiso' a bordo di canoe e naécc, tipiche imbarcazioni a remi del Lago d'Iseo. (ANSA).