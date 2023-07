Tiro a volo: da domani Coppa del Mondo al 'Concaverde' di Lonato

(ANSA) - LONATO DEL GARDA, 08 LUG - E' tutto pronto sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda per ospitare le gare di Trap e Skeet della Coppa del Mondo di tiro a volo che, da domani fino a lunedì 17 luglio, vedranno in gara 525 tiratori in rappresentanza di 80 nazioni.

Domani alle 18 ci sarà la cerimonia di apertura, mentre da lunedì 10 si comincerà a gareggiare, con lo Skeet. Per questo importante appuntamento casalingo il ct azzurro Andrea Benelli, oro olimpico ad Atene 2004 ha convocato per la gara femminile Diana Bacosi, oro olimpico a Rio e argento a Tokyo, Chiara Cainero, oro olimpico a Pechino e argento a Rio, e l'aretina Martina Bartolomei, fresca vincitrice dei Giochi Europei di Cracovia. C'è poi Simona Scocchetti, quest'anno già sul podio, come seconda, nella prova di Coppa del Mondo a Il Cairo, e Chiara Di Marziantonio, terza l'anno scorso, sempre in Coppa, a Changwon, in Corea del Sud.

Nella prova maschile saranno invece impegnati il carabiniere di Capua Tammaro Cassandro, il sassarese Luigi Agostino Lodde , due volte campione europeo e quest'anno bronzo in Coppa del Mondo a Doha, l'olimpionico di Rio 2016 Gabriele Rossetti e il marchigiano Elia Sdruccioli, quest'anno bronzo a Il Cairo.

Quanto alla Fossa, le eliminatorie si svolgeranno sabato prossimo, 15 luglio, mentre domenica 16 sono previsti gli ultimi 50 piattelli delle qualificazioni e poi le finali. (ANSA).