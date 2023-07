Polizia sequestra 6.500 profumi D&G rubati, valore 600mila euro

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - La Polizia ha denunciato a Milano un italiano di 52 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione.

Gli agenti del commissariato Lorenteggio dopo una serie di indagini hanno individuato un'abitazione in via Gattinara come possibile luogo di spaccio e, dopo aver identificato il proprietario e perquisito i locali, hanno trovato, in un mobile della cucina, 4 grammi di cocaina e 6.900 euro in contanti in banconote di vario taglio. Nel fabbricato, sempre di proprietà del 52enne, i poliziotti hanno scoperto e sequestrato 5.600 profumi del brand Dolce&Gabbana, suddivisi in base al formato, per un valore commerciale di circa 600mila euro. (ANSA).