Incendio in Rsa, Cub indice sciopero in strutture anziani

MILANO, 08 LUG - Dopo l'incendio nella 'Casa dei Coniugi' di Milano, la Cub Sanità ha reso noto che indirà nei prossimi giorni uno sciopero dei lavoratori delle Rsa di cui a breve saranno precisati i termini.

La Cub e la Cub Sanità, "rinnovando la vicinanza ai parenti delle vittime, delle lavoratrici e dei lavoratori che ora attendono giustizia", invitano il sindaco di Milano Beppe Sala a indire il lutto cittadino "anche a parziale risarcimento delle eventuali responsabilità che graverebbero sul Comune di Milano, committente diretto di quel servizio ai cittadini".

Cub Sanità, infine, "pur esprimendo i propri ringraziamenti ai vigili del fuoco e agli addetti alla Protezione civile intervenuti, non può evitare di ribadire le denunce inoltrate e inascoltate rispetto alla carenza di controlli e sicurezza nelle strutture sanitarie assistenziali lombarde e non solo. Molto non funziona nel sistema di gestione delle Rsa - sostiene il sindacato - dato in appalto a cooperative che puntano al risparmio. Per questo si chiede a Bertolaso, assessore al welfare lombardo, se non ritenga più opportuno sollecitare un intervento in tal senso affinché siano evitate future tragedie".

