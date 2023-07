Disabile insultato e picchiato per il colore della pelle

Prima uno sguardo di disprezzo, poi insulti per il colore della pelle e per la sua condizione fisica, senza alcuna ragione. È iniziata così l'aggressione ad un 22enne egiziano, disabile, insultato su un autobus e poi inseguito e picchiato in strada, a Monza, da un 47enne italiano con precedenti. L'uomo non si è fermato neppure davanti al padre del ragazzo, arrivato in suo aiuto, continuando a spintonarlo fino a colpirlo con un pugno al volto. Per lui ora le accuse sono di lesioni, percosse ed ingiuria aggravate dall'odio razziale e dalla minorata difesa, per cui è stata attivata la procedura del Codice rosso. Il giovane era seduto su un pullman diretto a casa, il 4 luglio scorso, a Monza, e ha raccontato di aver avvertito su di sé lo sguardo di un uomo che ha continuato a fissarlo e ha iniziato a insultarlo: "Schifoso... sono appena uscito di galera, ti spacco la faccia". Intimorito dalla situazione, il 22enne dopo qualche minuto ha telefonato a suo padre.

"Papà, un uomo mi minaccia, ho paura, aspettami alla fermata". Esattamente una fermata prima della sua, il 47 enne è sceso e il giovane ha tirato un sospiro di sollievo. Ma quando anche è uscito dal bus e ha iniziato a camminare in direzione di casa, l'aggressore si è avvicinato di nuovo e lo ha spintonato più volte fino a farlo cadere a terra. In quel momento è arrivato il genitore che ha tentato di bloccare l'aggressore. Lui però lo ha scansato, ha continuato a insultare tutti e due e ha colpito con il giovane con un pugno al volto.

Sono stati i passanti ad impedire che il 47 potesse fuggire, mentre il padre del ragazzo ha avvisato il 112. Quando due pattuglie della Polizia di Stato sono arrivate sul posto, hanno trovato il 22enne ancora a terra dolorante e l'aggressore circondato da un capannello di persone. Il giovane è stato portato al pronto soccorso per essere visitato e medicato, gli agenti hanno identificato il 47 enne e lo hanno portato in Questura, dove è stato denunciato. Il Questore di Monza, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione polizia anticrimine e ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale dell'Avviso orale nei confronti dell'aggressore, che in passato è stato già denunciato o condannato per reati in materia di stupefacenti, riciclaggio, furto aggravato, lesioni personali, danneggiamento e ingiurie.