The Cal 50, gli scatti di Prince Gyasi per il calendario Pirelli

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Sarà Prince Gyasi, visual artist ghanese famoso per le sue immagini ipercolorate, l'autore del Calendario Pirelli del 2024, nella 50esima edizione. Il ventottenne di Accra ha iniziato a scattare all'età di 16 anni con uno smartphone, è salito rapidamente alla ribalta mondiale con un'arte dai colori audaci e dai netti contrasti. Le immagini raccontano storie che catturano l'atmosfera e la vivacità della sua comunità e della sua generazione cercando al contempo di mettere in discussione le narrazioni tradizionali sull'Africa, l'elitismo nell'arte e gli ideali occidentali di bellezza. La sua estetica è audace, invita gli spettatori ad addentrarsi in un mondo sinestetico, dove "assaporare" una forma o "sentire" un colore; predilige i luoghi della città natale realizzando molte delle sue serie fotografiche nei quartieri più popolari della capitale ghanese, nei suoi scatti celebra l'infanzia, la paternità, la maternità e spesso si concentra sull'istruzione, o sulla sua mancanza, sottolineandone il ruolo vitale che può svolgere nell'aiutare i meno privilegiati a sfuggire alla povertà. (ANSA).