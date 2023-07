Incendio in una casa di riposo a Milano, 81 intossicati

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - E' di sei morti, cinque donne e un uomo, e 81 persone intossicate portate in 15 ospedali di Milano e dell'hinterland l'ultimo bilancio dell'incendio scoppiato questa notte nella residenza per anziani Casa dei Coniugi di Milano.

Due pazienti, fanno sapere dall'Agenzia di emergenza urgenza, sono stati portati in gravissime condizioni agli ospedali Niguarda e San Raffaele, quattordici in condizioni serie e 65 meno gravi nei diversi pronto soccorso.

Due donne sono morte per le fiamme, altre tre donne e un uomo sono invece decedute per i fumi. (ANSA).