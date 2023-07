Covid: in Lombardia nessun ricoverato in terapia intensiva

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Nessun ricoverato in terapia intensiva, in Lombardia, per la cura del Covid. Lo ha reso noto oggi la Regione, ricordando che i decessi dall'inizio della pandemia sono stati 46.076, otto in più rispetto alla scorsa settimana.

Considerato che lo stato d'emergenza nazionale è stato dichiarato superato da tempo, Lombardia Notizie, d'intesa con l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia, ha inoltre comunicato alle testate giornalistiche che "con oggi sospende l'invio periodico della nota con l'aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio sanitario Covid-19". (ANSA).