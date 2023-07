Incendio in appartamento si estende a più piani a Milano

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Un incendio è divampato, la scorsa notte, alla periferia di Milano in un appartamento di uno stabile nel quale sono in corso lavori per il rifacimento del cappotto termico. Le fiamme si sono estese - secondo quanto spiegato dai pompieri intervenuti con 14 mezzi e dai vigili urbani - su tre piani ma sono state domate e non risultano feriti mentre si stanno cercando di capire le cause.

Il rogo si è sviluppato, verso l'una e trenta, in un alloggio agli ultimi piani in un palazzo in via Valle Antrona nel quartiere Baggio: non è ancora chiaro se la casa interessata è all'ottavo piano e l'incendio si sia esteso al nono e al settimo piano o invece sia al nono e le fiamme si siano poi sviluppate nei due piani inferiori. Sono state evacuate una sessantina di persone quasi tutte rientrate nei loro appartamenti. (ANSA).