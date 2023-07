Generali compra Conning e cresce in Usa e Asia

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Generali cresce nell'asset management in mercati chiave come gli Stati Uniti e l'Asia. Lo fa in una operazione senza sborsare un euro, tutta carta contro carta, con la quale acquisisce Conning e le sue controllate e avvia una partnership a lungo termine con l'azionista Cathay Life. Quest'ultima, che ha base a Taiwan. diventa azionista di minoranza con una quota pari al 16,75%, di Generali Investments Holding, società che comprende la maggior parte delle attività del gruppo nell'asset management, stringendo un accordo per la gestione di tali attività di almeno 10 anni.

Conning e le sue controllate hanno circa 157 miliardi di dollari (144 miliardi di euro ) di asset under management e a seguito dell'acquisizione le attività in gestione complessive del Leone aumenteranno a 845 miliardi di dollari, ovvero 775 miliardi di euro, rispetto ai 631 miliardi di euro attuali.

Oltre a crescere in Usa e in Asia con l'alleanza "Svilupperemo inoltre una piattaforma capace di realizzare le nostre ambizioni strategiche nell'asset management e di creare valore a beneficio di tutti gli stakeholder, compreso il business assicurativo del gruppo. Questa opportunità unica è pienamente in linea con gli obiettivi strategici e finanziari del nostro piano 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' e ci consente di ampliare ulteriormente il nostro ecosistema di asset management", ha commentato il ceo di Generali, Philippe Donnet. (ANSA).