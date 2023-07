Entro Olimpiadi 2026 pronto il nuovo commissariato di San Siro

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - A marzo 2024 è previsto l'inizio dei lavori per il nuovo commissariato di polizia in via Newton nel quartiere di San Siro, a cui farà capo tutto il Municipio 7 di Milano.

Il nuovo distretto dovrebbe essere operativo prima delle Olimpiadi del 2026. Lo ha spiegato il prefetto di Milano Renato Saccone a margine di un evento in Piazzale Selinunte organizzato per presentare i primi risultati del Protocollo d'Intesa per la rigenerazione del quartiere San Siro.

"È partita la gara, abbiamo individuato in quella (di via Newton, ndr) la sede ideale del distretto a cui farà capo tutto il Municipio 7 - ha detto Saccone - c'è stata concordanze di vedute per fare questo innanzitutto da parte degli organi di polizia interessati, poi da parte di Regione e Comune".

Quindi "per marzo dell'anno prossimo è previsto l'inizio lavori e questo significa realisticamente che prima delle Olimpiadi o in quel periodo avremo il nuovo distretto" ha concluso Saccone. (ANSA).