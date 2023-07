Coca-Cola sponsor della fermata San Siro della metro di Milano

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Coca-Cola è il nuovo sponsor della stazione San Siro Stadio della linea 5 della metropolitana di Milano. Ha infatti partecipato all'avviso pubblico gestito da Metro 5 spa per il Comune ottenendo la sponsorizzazione per un anno.

Un modo per "celebrare il legame con la città di Milano", ha spiegato Oleg Mamaev, direttore marketing Coca-Cola Italia nella stazione frequentata dai tifosi di calcio e da chi nei mesi estivi va ai concerti allo stadio e nei due vicini ippodromi, che quest'estate ospitano fra l'altro gli I-Days di cui Coca-Cola è sponsor.

"Il progetto - ha aggiunto Mamaev - si inserisce nella nostra filosofia real magic, che vuole ricordarci ogni giorno come qualsiasi momento, come una partita, possa essere speciale se condiviso".

La M5, ha sottolineato l'ad di Metro5 spa Serafino Lo Piano "non è solo trasporto passeggeri, ma anche vetrina di eccellenza per i grandi eventi di Milano e per le aziende, che possono godere di una elevatissima visibilità verso le migliaia di persone che accompagniamo ogni giorno lungo la Linea".

Il progetto è stato gestito dall'agenzia Access Live Communication mentre la creatività è di The Story Lab, la full-creative advertainment agency di dentsu italia. (ANSA).