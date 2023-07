Calcio: media Spagna, Morata è sempre più vicino al Milan

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Lo spagnolo Alvaro Morata sarebbe molto vicino al Milan. A dirlo è il programma radiofonico iberico 'El partidazo de Cope', secondo cui l'Atletico Madrid (detentore del cartellino di Morata) potrebbe perdere il giocatore nei prossimi giorni. L'attaccante ex Juventus, classe 1992, avrebbe già espresso con favore il trasferimento in Italia, unica destinazione in cui accetterebbe di recarsi, e con il Milan le trattative si troverebbero a uno stadio avanzato.

