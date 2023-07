Temporale con grandinata nella notte nel Milanese, danni

Sono stati numerosi gli interventi dei vigili di fuoco e degli agenti della Polizia locale a Milano nel corso delle notte quando sul capoluogo lombardo e il suo hinterland si è abbattuto un violento temporale con 'bombe d'acqua' che si è poi trasformato in una grandinata. Gli interventi hanno riguardato alberi o rami caduti e vari allagamenti di strade e scantinati Allo stato non sembra siano state coinvolte persone.

Oltre 20 voli aerei in arrivo a Malpensa (Varese) sono stati dirottati su altri aeroporti, tra cui Bergamo, Bologna, Brescia, Linate e Venezia. Un volo British Airways atteso in serata, come riporta il profilo social "vola Malpensa", è arrivato alle 4 di questa mattina perché sorpreso dalla tempesta in quota. Per la stessa ragione gli organizzatori del Rugby Sound festival hanno dovuto interrompere il concerto degli Articolo 31 in corso a Legnano (Milano).