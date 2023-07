Ogni Municipio di Milano avrà almeno un ambulatorio di Ats

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Da settembre ogni Municipio di Milano avrà almeno un ambulatorio a disposizione. "Oggi abbiamo 8 ambulatori, alcuni Municipi non ne hanno. A settembre arriveremo ad averne 13, aperti dalle 9 a mezzanotte con fino a 17 medici in turno" ha spiegato il Direttore generale dell'Ats Città metropolitana di Milano Walter Bergamaschi durante una conferenza stampa organizzata nella casa di Comunità in via Farini a Milano.

Con i 5 nuovi ambulatori che saranno aperti verranno garantite "300 ore aggiuntive" di lavoro rispetto alla situazione attuale. Non solo: la riorganizzazione della continuità assistenziale di Milano riguarderà anche le postazioni telefoniche.

Dal 15 luglio, infatti, sarà attiva la nuova postazione telefonica UNIC.A. (Unica Continuità Assistenziale) all'interno della Casa di comunità in via Farini con cui verrà unificato il servizio di risposta: i medici potranno attivare nuovi servizi come la televisita e i pazienti potranno ricevere prescrizioni online dematerializzate senza spostarsi da casa.

Oggi le postazioni sono attive dalle 8 alle 20 nei giorni feriali e h24 nei giorni prefestivi e festivi. Con la nuova organizzazione, invece, a fronte dell'incremento dei medici presenti negli ambulatori e a seguito dello studio degli attuali carichi di lavoro notturno, i medici saranno raggruppati in un'unica postazione e saranno fino a 18 per turno.

Il progetto è già stato sperimentato nel territorio dell'Ats Montagna. In quattro mesi sono arrivate 3500 chiamate e nel 72% dei casi è stata effettuata una televisita senza che il cittadino si recasse nell'ambulatorio.

Soltanto nel 3% delle chiamate il paziente è stato costretto ad andare al Pronto soccorso. A proposito di quest'ultimi, Bertolaso ha fatto sapere che entro la fine di luglio arriverà in giunta anche la riorganizzazione dei Pronto soccorso: "Stiamo rivedendo completamente lo schema organizzativo dell'emergenza-urgenza" ha spiegato l'assessore. (ANSA).