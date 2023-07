Nel Milanese nate tre cicogne adottate dalla Città metropolitana

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Si allarga la famiglia di cicogne adottate dalla Città metropolitana di Milano a Carpiano, sulla torre tecnologica della Binasca. Dall'amore di Cico e Cica, le due cicogne arrivate in primavera nel nido allestito appositamente sopra la torre faro, sono infatti nati tre piccoli pulli.

Un ottimo risultato, come spiega un comunicato, per il progetto avviato lo scorso anno dalla Città metropolitana di Milano, quando fu creato il giaciglio a 38 metri d'altezza, insonorizzato e termicamente controllato. Fu allora necessario attirare gli uccelli con un apposito richiamo, mentre quest'anno le cicogne sono arrivate spontaneamente, dimostrando di trovarsi perfettamente a proprio agio, tanto da decidere di allargare la famiglia: dopo la posa delle uova e la cova, ecco nati i tre piccoli pulli.

Le due cicogne Cico e Cica sono state battezzate così attraverso un contest social, dopo che era stato chiesto agli alunni della scuola primaria di Carpiano di pensare ad una rosa di nomi per i volatili. Cico e Cica è stata la coppia di nomi più votata dai followers dei social della Città metropolitana.

