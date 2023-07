Irama e Rkomi insieme per il nuovo disco, siamo lo yin e lo yang

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Un solido rapporto personale e due percorsi musicali che finalmente si incontrano. Nasce così No Stress, il joint album di Irama e Rkomi, in uscita il 7 luglio e anticipato dal singolo 'Hollywood'. Un disco vario e solare, costantemente in bilico sul filo dell'ironia e che, pur racchiudendo appieno le atmosfere che hanno fatto amare i due artisti dal grande pubblico, non manca di esplorarne anche di nuove.

Dieci tracce inedite e un tour che attraverserà l'Italia il prossimo autunno sanciscono quindi una collaborazione che già in passato ha dato prova del suo successo con i brani 5 gocce e Luna piena, entrambi certificati quadruplo platino. In un immaginario composto da "tantissimi mondi e sonorità", come hanno spiegato oggi i musicisti a una roundtable organizzata a Milano, il disco è "arrivato molto naturalmente", spingendo i due artisti "a fare cose che non avevamo mai sperimentato" prima. "Siamo come lo yin e lo yang", hanno detto Irama e Rkomi, spiegando che "il titolo dell'album rappresenta appieno" il momento da cui entrambi arrivavano quando è stato scritto, cioè "da due progetti che hanno funzionato e sono andati fortunatamente bene". Non è mancata "un po' di pressione - hanno ammesso -, non tanto nei confronti del pubblico ma da noi stessi e dal nostro dover e voler fare bene". Tra canzoni di puro svago, come Sulla pelle o Urlami addosso, e sonorità più nostalgiche e meditative che si possono trovare nei pezzi Con gli stessi occhi e Gravità, l'album è nato "con l'idea di farlo dal vivo".

Il talento di Amici Irama e il rapper milanese Rkomi hanno spiegato che nei live "ci sarà l'album, ma racconteremo anche il nostro passato e la nostra discografia con qualche sorpresa". Con la direzione artistica di Shablo, amico e mentore dei cantanti, il joint album è prodotto da Warner / Island Records.

