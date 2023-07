Inter, ufficiale il rinnovo di Bastoni fino al 2028

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Alessandro Bastoni: il difensore classe 1999 sarà nerazzurro fino al 2028". Così l'Inter, in una nota pubblicata sul proprio sito, ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Bastoni fino al 2028. Acquistato nell'estate 2017 dall'Atalanta, il difensore, dopo un anno in prestito al Parma, è sbarcato a Milano nel 2019 e finora nelle quattro stagioni disputate in nerazzurro ha collezionato complessivamente 164 presenze, condite da tre reti e vincendo uno scudetto, due Coppa Italia e due Supercoppa italiana. (ANSA).