Famiglia si scatta selfie e fotografa anche il ladro, arrestato

(ANSA). - BERGAMO, 05 LUG - Prima di raggiungere l'aeroporto di Orio al Serio e partire per le vacanze a Palma di Majorca avevano deciso di scattarsi tutti assieme un selfie nei pressi della stazione ferroviaria di Bergamo. Peccato che per una famiglia di origine indiana - padre, madre e tre figli residenti a Bergamo - il viaggio sia saltato: proprio alla stazione sono stati infatti derubati della borsa della donna, dentro la quale c'erano gioielli per 5 mila euro, 150 euro in contanti e soprattutto i loro documenti di viaggio.

Il ladro è stato però arrestato poco dopo dalla polizia di Stato: l'autore del furto è rimasto immortalato a sua volta nel selfie di famiglia, alle spalle dei cinque.

Grazie a questa inconfutabile 'prova fotografica', il personale delle Volanti della questura di Bergamo ha infatti rintracciato un cittadino marocchino di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine. È stato arrestato poco distante dalla stazione, ma si era già sbarazzato di soldi, gioielli e documenti di viaggio. Nessun dubbio che l'autore del furto fosse lui: non solo le sue fattezze e l'abbigliamento corrispondevano a quelli descritti dalla famiglia, ma l'uomo era appunto presente nel selfie di famiglia pochi istanti prima del furto.

