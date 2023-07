A Milano installazione partecipata curata da Olivier Grossetête

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Si chiama Connessioni la monumentale installazione artistica partecipata che l'8 e il 9 luglio animerà Cascina Merlata a Milano. A curarla sarà Olivier Grossetête, uno degli artisti contemporanei più famosi al mondo per le sue opere pubbliche effimere prodotte con cartone e nastro adesivo.

Connessioni è frutto del lavoro di sei giovani artisti, selezionati per partecipare alla residenza Rebuild Our Future, Gonzalo Bascuñan, Larissa Bergamaschi, Marco Petrone, Gaia Michela Russo, Rebecca Sforzani, Tommaso Tresso, che hanno collaborato con i cittadini e le cittadine di 3 quartieri di Milano (Cascina Merlata/Gallaratese, Redo Merezzate e San Siro) assumendo un ruolo attivo nel processo artistico e realizzativo dell'opera stessa. Le giornate di partecipazione sono accompagnate da laboratori per bambini e adulti, food truck disposti negli spazi della cascina e musica dal vivo.

Sabato 8 luglio l'installazione, alta 16 metri e lunga 24, verrà costruita dai partecipanti che dovranno assemblare 1.500 scatole di cartone e 30 chilometri di nastro adesivo e issarla manualmente, per un peso di circa una tonnellata. Si tratterà, come spiega un comunicato, di un'azione partecipativa con il pubblico coinvolto. L'installazione verrà distrutta dagli stessi costruttori come rito collettivo e successivamente smaltita in modo sostenibile. L'evento, ideato e promosso dall'associazione culturale LopLop, con Mare culturale urbano e Quartiere Digitale e realizzato in collaborazione con EuroMilano, si inserisce all'interno del progetto Reclaim Our Future - realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e con il sostegno di Fondazione Maurizio Fragiacomo. (ANSA).