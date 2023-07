Uscita dalla grotta la speleologa bloccata da domenica

(ANSA) - BERGAMO, 04 LUG - E' stata portata fuori dalla grotta dagli operatori del Soccorso Alpino la speleologa di 31 anni che domenica pomeriggio si era infortunata a 150 metri di profondità in una grotta a Fonteno, in provincia di Bergamo.

Ottavia Piana, in buone condizioni fisiche generali anche se ferita a una gamba, è stata subito trasportata in ospedale in elicottero.

La speleologa di 31 anni, è socia del gruppo Speleo Cai di Lovere, e istruttrice durante le esplorazioni in grotta sottoterra. Era già entrata diverse volte - come confermano i suoi reportage presenti online - nell'Abisso Bueno Fonteno dove domenica pomeriggio è rimasta bloccata a causa di un infortunio ad una gamba. (ANSA).