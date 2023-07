Temporale nella notte in Brianza, black out e allagamenti

(ANSA) - MONZA, 04 LUG - Un forte temporale si è abbattuto la notte scorsa in Brianza, con pioggia battente per oltre un'ora.

La perturbazione è esplosa intorno alle quattro facendo scattare decine di allarmi di appartamenti e auto.

"Ci siamo svegliati per i tremendi tuoni, poi l'allarme di casa ha iniziato a suonare, così come quelli di molti altri appartamenti e condomini vicini", ha spiegato una pensionata residente a Monza, "molta elettricità in giro, un sibilo che ci ha spaventati".

Anche in altri comuni della Brianza la pioggia ha allagato strade e scatenato cali di tensione. Oltre quaranta le richieste di soccorso arrivate alla centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco, in particolare per allagamenti a Giussano, Seregno e Verano Brianza. Al momento non si registrano feriti.

(ANSA).