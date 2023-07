'Sportelli condominio', rinnovata intesa Anaci-Comune Milano

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - È da poco stata rinnovata la collaborazione tra l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (Anaci) e il Comune di Milano per la gestione degli sportelli Condominio per fornire informazioni per la tutela degli interessi dei piccoli proprietari e dei locatari di beni immobili.

Dall'1 luglio 2023 al 31 dicembre 2024 gli sportelli che si trovano all'interno dei 9 Municipi di zona per fornire informazioni relative a gestione e amministrazione del condominio.

"Oltre il 75% dei cittadini milanesi vive in condominio - dichiara Leonardo Caruso, presidente Anaci Milano - e, in relazione a questo dato piuttosto elevato, sono numerosi anche i problemi condominiali che si vengono a creare", dovuti spesso "alla complessità delle norme che regolano la gestione degli stabili e le numerose difficoltà introdotte dalle recenti normative in materia fiscale, ambientale, impiantistica e strutturale".

Con questa collaborazione "i condomini che non sanno a chi rivolgersi, anche solo per avere un semplice consiglio o una informazione su questi temi, potranno ottenerli gratuitamente grazie alla consulenza prestata da professionisti messi a disposizione da Anaci".

Anaci, come si legge in una nota, garantirà la gestione di uno sportello in ciascuno dei nove Municipi che funzionerà su appuntamento.

Gli operatori, amministratori di condominio o personale formato da Anaci, supporteranno i cittadini che ne faranno richiesta sui temi oggetto dell'accordo con il Comune. (ANSA).