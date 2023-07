Speleologa bloccata, la barella verso l'uscita dalla grotta

(ANSA) - BERGAMO, 04 LUG - Sta proseguendo il percorso verso la superficie della barella portata dai tecnici del Soccorso Alpino, con la speleologa di 31 anni, Ottavia Piana, rimasta bloccata in una grotta in provincia di Bergamo a 150 metri di profondità dal pomeriggio di domenica scorsa, con una probabile frattura a una gamba.

La donna, nonostante il trauma, è cosciente e in buone condizioni generali. I soccorritori sono ottimisti e contano di poter portare la barella fuori dalla grotta di Fonteno fra alcune ore, probabilmente nel primo pomeriggio. (ANSA).