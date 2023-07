Riemann Prize, la matematica torna a Varese dal 10 al 14 luglio

(ANSA) - VARESE, 04 LUG - Matematica protagonista all'Università dell'Insubria, che dal 10 al 14 luglio ospiterà a Varese la seconda edizione della Riemann Prize Week: giovani star internazionali dei numeri in cattedra per tre giorni di lezioni ad altissimo livello, eventi culturali, conferenze scientifiche, incontri aperti al pubblico.

Cornice della Riemann Prize Week è Villa Toeplitz, sede della Rism, la Riemann International School of Mathematics presieduta dal professor Daniele Cassani, coordinatore dell'evento. Il Riemann Prize è assegnato a Luigi Ambrosio, 60 anni, direttore della Normale di Pisa, già vincitore di numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio Balzan 2019 per le Scienze Matematiche e il Premio Fermat 2003.

"Questa seconda edizione del Riemann Prize - dice Daniele Cassani - vede come protagonista un ambasciatore della matematica italiana nel mondo. Proseguendo il lavoro straordinario del maestro Ennio De Giorgi, Luigi Ambrosio è mentore di numerosi allievi, molti dei quali oggi affermati scienziati in tutto il mondo e un riferimento emblematico per le giovani generazioni. Di qui la scelta di reclutare giovani talenti per studiare gli ultimi traguardi sulle equazioni di Navier-Stokes che governano la dinamica dei fluidi e andare oltre".

La Rism School, giunta alla settima edizione e in programma dal 10 al 13 luglio, è dedicata a uno dei problemi del millennio, ovvero la dinamica dei fluidi: sul tema si confronteranno giovani e brillanti ricercatori da tutto il mondo e due autorità nel campo della matematica come Franco Flandoli della Normale di Pisa e Dallas Albritton della Princeton University. (ANSA).