I Pomeriggi Musicali in concerto all'Opera Cardinal Ferrari

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - L'Opera Cardinal Ferrari, lo storico centro diurno milanese punto di riferimento nell'accoglienza per i senza dimora e persone in difficoltà, l'11 luglio ospiterà la fondazione I Pomeriggi Musicali per un concerto gratuito per sostenere le attività di accoglienza per rispondere all'emergenza estate.

"E' importante - afferma Pasquale Seddio, presidente di Opera Cardinal Ferrari - non dimenticare "gli ultimi" non solo garantendo un pasto caldo, una doccia o vestiti puliti ma offrendo anche attività culturali e ricreative volte a generare partecipazione e condivisione sociale nei contesti più difficili con progetti che siano da stimolo e creino quella connessione tra le persone che è fondamentale per superare insieme e responsabilmente alcune delle emergenze che le povertà plurime presentano nel difficile contesto estivo cittadino".

Il concerto sarà eseguito da un quintetto di ottoni e spazia da Charpentier a Bizet. (ANSA).