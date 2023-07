Da Piedone a Mussolini, le nuove serie Sky

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - I progetti in sviluppo, su tutti Piedone, con Salvatore Esposito sulle orme di Bud Spencer, e La Mala, sulla Milano criminale anni '70. I volti più amati, da Lino Guanciale e Filippo Scotti nel mystery drama Un'estate fa, all'inedita coppia Stefano Accorsi-Micaela Ramazzotti in Un Amore. Il dramma dei migranti di Unwanted - Ostaggi del mare, dal libro-inchiesta Bilal di Fabrizio Gatti. Aspettando L'arte della gioia di Valeria Golino da Goliarda Sapienza e M. Il figlio del secolo, dal bestseller di Antonio Scurati, con Luca Marinelli alias Mussolini. Sky festeggia 20 anni in Italia e conferma la vocazione per la grande serialità.

Piedone vedrà Esposito nei panni dell'ispettore Vincenzo Palmieri, un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare commissario Rizzo detto Piedone (reso immortale dallo Sbirro Bud Spencer nel 1973), che torna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i ponti con il passato. Dopo Romanzo criminale e Gomorra, il filone delle grandi saghe criminali targate Sky si riapre con La Mala, un racconto action, adrenalinico e feroce sulla cupa e difficile Milano degli anni '70 e primi anni '80.

Tra i titoli dell'autunno in arrivo su Sky e in streaming su Now, a settembre la seconda stagione della serie Sky Original Domina, con Kasia Smutniak alias Livia Drusilla, per proseguire, in autunno, con Un'estate fa e Unwanted, dal libro di Gatti, con Oliver Hirschbiegel alla regia e un cast multiculturale capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz. E ancora con Non ci resta che il crimine - La serie, con i protagonisti della trilogia cinematografica di Massimiliano Bruno, Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Bruno. Con loro anche Maurizio Lastrico in un ruolo tutto nuovo. Entro fine 2023 l'atteso True Detective: Night Country, con Jodie Foster. Nel 2024 fra le altre le novità Sky Original il ritorno di Call My Agent - Italia di Luca Ribuoli, con tutti i protagonisti e le nuove guest-star Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie e Sabrina Impacciatore nei panni di se stessi. (ANSA).