Crowdfunding per sostenere progetto di teatro partecipato

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Un progetto triennale di teatro partecipato che vede coinvolti i cittadini e avrà il suo esito in un grande spettacolo corale a dicembre 2023 al Teatro Carcano di Milano. Il progetto, denominato "El Nost Milan", ideato e diretto da Serena Sinigaglia, è realizzato dalla compagnia teatrale ATIR, che lancia una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso per sostenerlo.

El Nost Milan ha esordito nel 2022 con il primo capitolo "La povera gente", che ha coinvolto più di 150 partecipanti ai laboratori per la cittadinanza, mentre lo spettacolo di fine anno ha visto oltre 3mila spettatori. Il secondo capitolo "I Signori" vede al momento la partecipazione di 180 cittadini guidati da formatori e drammaturghi. Ad accompagnarli in scena anche quest'anno Lella Costa. (ANSA).