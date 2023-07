Coniugi truffatori, sequestrato mezzo milione

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Era soprannominato 'il dottore' nell'ambiente criminale, per la sua specializzazione in truffe ai danni di italiani e stranieri, finalizzate all'acquisizione di immobili di pregio, yacht di lusso, diamanti o gioielli in cambio di denaro falso, l'uomo di origine serba a cui il Tribunale di Prevenzione di Milano ha sequestrato 500 mila euro di patrimonio, a seguito di accertamenti di Questura e Guardia di Finanza di Monza. Nella vicenda è coinvolta anche la moglie L'uomo, nel suo passato annovera anche accuse per tentata rapina, furti in appartamento ed esercizi commerciali e ricettazione di autovetture. Parte dei suoi beni sequestrati derivano dall'"Operazione Russia", nel 2012, quando per truffare uno straniero simulando l'acquisizione del suo lussuoso yatch, uno dei "passaggi" dell'accordo prevedeva che l'uomo, il quale si fingeva un facoltoso imprenditore italiano, consegnasse al russo oltre tre milioni di franchi svizzeri, poi rivelatisi falsi in un prestigioso Hotel di Monza.

Nel 2015, l'uomo era stato anche arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Milano per tentata rapina, mentre fingeva di acquistare un brillante da 150 mila euro da due stranieri, nel cuore del quadrilatero della moda.

Per tentare la fuga, lui e i suoi complici trascinarono uno dei due venditori sul selciato.

Il sequestro di beni, propedeutico alla confisca, è quindi scattato dopo aver accertato la loro provenienza illecita e in assenza di attività economiche svolte. (ANSA).