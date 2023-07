Appello ospedale Niguarda, fate il test gratuito per l'Epatite C

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - E' un appello a fare il test gratuito per l'epatite C quello che arriva dall'ospedale Niguarda di Milano, dove sono già stati eseguiti 4mila controlli nella campagna lanciata da Regione Lombardia lo scorso giugno per le persone fra i 34 e i 54 anni.

Si tratta di circa 4 milioni di persone, di cui 400mila invitate a fare i test nelle strutture sanitarie. Di questi 100mila si sono presentati. Un dato che, secondo il direttore struttura complessa Malattie Infettive dell'ospedale Niguarda Massimo Puoti, "è incoraggiante" ma ancora non sufficiente. "C'è ancora molto da fare. La nostra raccomandazione per tutti i nati tra il 1969 e il 1989 è quella di recarsi presso uno degli ospedali della Regione aderenti all'iniziativa e sottoporsi al test gratuito, poiché potrebbero essere malati e non saperlo. Si stima, infatti, che sia ancora alto il numero del sommerso: il grave rischio è che, non avendo sintomi, molti cittadini se ne possano accorgere quando i danni al fegato sono ormai irreversibili".

L'epatite C è una infezione al fegato, che si trasmette attraverso in sangue o i liquidi biologici, e che si stima colpisca l'1% della popolazione italiana. E' spesso asintomatica ma può però portare nel tempo alla cirrosi e al tumore al fegato. (ANSA).