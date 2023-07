A.Fontana, serve collegare Milano a Malpensa con l'alta velocità

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "Condivido la proposta del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, quando ha detto che bisogna cercare di portare l'alta velocità a Malpensa". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa al Pirellone.

"Linate e Malpensa sono due aeroporti con finalità diverse.

Quindi credo che se da un lato si sia fatto un buon lavoro - ha spiegato Fontana in relazione al collegamento tra Linate e Milano grazie alla nuova metropolitana M4 - adesso bisogna fare in modo che anche Malpensa possa essere raggiunta più facilmente".

Di questo progetto "io credo che se ne debba parlare e si debba fare - ha aggiunto - bisogna dare una logica al sistema aeroportuale lombardo facendo in modo che ogni aeroporto abbia una sua specificità per svolgere meglio il proprio ruolo".

(ANSA).