A Milano il Comune chiederà mille licenze in più di taxi

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Il Comune di Milano chiederà alla Regione circa mille licenze in più di taxi per cercare di far fronte alla crisi delle auto che si vive in città, con lunghe code e attese. "Ho detto ai tassisti con molta chiarezza che chiederò alla giunta di fare una richiesta di ulteriori licenze - ha spiegato l'assessora alla Mobilità del Comune Arianna Censi al termine di un confronto con i tassisti -. Io ho detto mille per dettare una linea ma poi la trattativa definirà il numero esatto". Contrari alla proposta del Comune i tassisti che vorrebbero invece puntare sullo strumento delle doppie guide. (ANSA).