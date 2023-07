Sting aprirà l'11 luglio il Mantova Summer Festival

(ANSA) - MANTOVA, 03 LUG - Sarà Sting, l'11 luglio, ad aprire il Mantova Summer Festival, organizzato da Shining Production e Comune di Mantova. Il Festival conferma anche per l'estate 2023 la sua doppia anima: a luglio ospita i grandi della musica italiana e internazionale in piazza Sordello e, a partire da fine agosto, accende una dimensione più intima all'Esedra di Palazzo Te.

Dopo Sting, che porterà sul palco lo spettacolo "My Songs" che si concentra sulle sue canzoni, il 12 luglio si esibiranno i Baustelle con Elvis Tour.

In occasione del loro concerto, Shining Production supporterà Fondazione Marcegaglia e il suo impegno nel progetto Cav di Mantova a sostegno delle donne vittime di violenza domestica.

Altro ospite internazionale in arrivo il 13 luglio gli islandesi Sigur Ros, con il nuovo album Atta, mentre è già sold out il concerto degli OneRepublic del 14 di luglio. A chiudere gli appuntamenti in Piazza Sordello, il 15 luglio, Fabri Fibra.

Dalla fine di agosto il palco sarà allestito sullo sfondo dell'Esedra di Palazzo Te e ospiterà Enrico Brignano, i Coma Cose, Gianni Morandi e Stefano Bollani. (ANSA).