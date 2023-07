Speleologa infortunata in una grotta a 150 metri di profondità

I tecnici del Soccorso Alpino stanno lavorando in provincia di Bergamo per recuperare una speleologa che si è infortunata in una grotta a circa 150 metri di profondità.

L'intervento è in corso a Fonteno. La IX Delegazione speleologica del Cnsas lombardo è stata attivata ieri sera per le operazioni di soccorso e a supporto sono intervenute le delegazioni di Veneto e Trentino e sul posto sono attesi anche i tecnici di Piemonte ed Emilia Romagna.