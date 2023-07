Meloni, l'Italia cresce, è la più affidabile dell'Eurozona++

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - L'Italia ha mostrato una ripresa post-Covid che ci consegna una economia in crescita oltre le aspettative, con la stima di una previsione al rialzo a +1,2% nel 2023, una crescita superiore alla media Ue, superiore alle principali economie continentali, 0,7% per la Francia, 0,2 quando va bene per la Germania: stiamo dimostrando una affidabilità maggiore rispetto al resto dell'eurozona". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento all'assemblea di Assolombarda. (ANSA).