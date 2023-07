La Scala in città, al via la terza stagione di eventi itineranti

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - "Il mondo della musica classica, della lirica, a volte è troppo orgoglioso, si dice che per andare a sentire un concerto bisogna essere preparati, io penso il contrario, ogni persona ha una sua corda nascosta e questo progetto serve proprio a incontrare il pubblico dove si trova".

Lo ha detto il sovrintendente Dominique Meyer, presentando la terza edizione di 'La Scala in città', la serie di eventi che portano il teatro scaligero fuori dal suo palcoscenico per aprirsi ad altri luoghi di Milano.

Quattro giorni, dal 9 al 20 luglio, con 14 spettacoli nei 9 municipi , con una novità nella prima giornata un porte aperte alle Scala. "Un progetto che avevo in mente da quando sono arrivato a Milano e finalmente si concretizza", ha spiegato Meyer.

In programma composizioni dal 1600 ad oggi, al centro l'opera. Gli spazi scelti comprendono luoghi già collaudati nelle precedenti edizioni, come i Bagni Misteriosi, il Chiostro del Conservatorio, lo Spirit di Milano, lo Spazio Mosso al Trotter e posti mai utilizzati per l'evento, come il Castello Sforzesco e il Giardino delle Culture. Protagonisti degli spettacoli i musicisti della Filarmonica della Scala, il Coro, diretto da Alberto Malazzi, e il Corpo di Ballo diretto da Manuel Legris. "Sono sempre stato partecipe a questa idea di Scala sempre più vicina alla città e la gioia più bella è vedere lo stupore e l'emozione di chi si ritrova un mito come la Scala sotto la propria abitazione - ha aggiunto l'assessore alla cultura del Comune Tommaso Sacchi ricordando che la Scala in città rientra nelle iniziative Milano e' Viva' - Ma soprattutto la Scala si apre sempre più ai giovani e alle nuove generazioni e a questo proposito ho accolto con grande entusiasmo il dato che gli abbonamenti 2022 venduti agli over 35 sono stati superiori a quelli degli over 65". (ANSA).