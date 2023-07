Heineken compie 150 anni di convivialità con nuova campagna

(ANSA) - MADRID, 03 LUG - Tanti Paesi del mondo e un solo modo di festeggiare i bei momenti, davanti ad una birra.

Heineken celebra i suoi 150 anni con una nuova campagna, irriverente, dedicata alla convivialità e al mispelling cioè i modi creativi con cui, in varie parti del mondo, viene pronunciato il marchio. La campagna prende il via in Italia sulle reti Mediaset, Sky e Discovery, sui media nazionali e social, celebrando il momento anche con il lancio di bottiglie limited edition dal label 'mispelled' da collezione e una partnership con un noto brand che sarà svelata a metà luglio.

In Italia arriveranno 15 varianti delle bottiglie iconiche da collezionare. La nuova campagna trae ispirazione dalle parole pronunciate da Alfred Henry Heineken: "Non vendo birra, vendo gezelligheid", che in olandese indica quella sensazione di divertimento nel vivere bei momenti. È poi on air dal 2 luglio al 26 agosto sulle principali reti televisive nazionali (Mediaset, Sky e Discovery), uno spot televisivo della durata di 30", che accompagna gli spettatori in un viaggio intorno al mondo che mostra il modo spensierato attraverso cui le persone condividono i loro bei momenti accompagnati dall'iconica bottiglia verde, con al centro i tanti mispelling del marchio in tutto il globo.

Infatti Heineken è uno dei marchi più riconosciuti e riconoscibili al mondo, ma è anche quello più spesso scritto o pronunciato in maniera errata: si va da Ainechen - il più usato nel nostro Paese e soprattutto mal pronunciato (senza H) - a Verdinha (Brasile), da Jeineken (Messico) a Biertje (Paesi bassi), fino a Heineking, Heini o semplicemente 'The Green One'.

A questi mispelling è dedicata la campagna che farà da leitmotiv alle celebrazioni, a cui si affiancano migliaia di bottiglie di anniversario 'He150ken' (in commercio fino a fine ottobre) e decine di etichette special edition nel mondo con gli errori ortografici del marchio. (ANSA).