Tornano i "Notturni musicali" a villa Simonetta a Milano

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Ritorna, a partire da domani, il tradizionale appuntamento estivo con i concerti di Villa Simonetta, che accompagneranno il pubblico milanese fino al 7 luglio.

La maratona musicale promossa dalla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, ex Notti Trasfigurate, muta quest'anno la sua denominazione in Notturni in Villa - Musica a Villa Simonetta, recuperando così il nome con cui, molti anni fa, era nata.

La manifestazione è dedicata agli appassionati di musica, ai curiosi, a chi crede nel talento dei giovani, al pubblico che fedelmente segue i concerti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, a tutti milanesi, alla città.

La rassegna mette in campo anche in questa edizione numerosi solisti e gruppi di studenti formati da musicisti italiani e stranieri che spaziano tra stili e generi differenti: musica antica, classica, contemporanea, jazz, pop, crossover, canto, con incursioni nel mondo del cinema e dell'animazione.

Si conferma inoltre la novità del doppio appuntamento musicale, inaugurata lo scorso anno: i concerti, programmati per le 21, sono preceduti dallo Spazio Anteprima, costituito da un concerto, nel cortile o sotto il porticato della Villa, nella fascia preserale, alle 19.

I Notturni in Villa della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado offrono inoltre, come nelle scorse, recenti edizioni, l'occasione di immergersi nell'esperienza totalizzante di UanTuUan (One to One), momento di ascolto inedito: un approccio originale ed esclusivo alla musica e allo spazio che la circonda. Ogni giorno dalle 17 alle 19 all'interno della cappella gentilizia di Villa Simonetta, un solo ascoltatore per volta potrà godere per circa 15 minuti delle musiche suonate dagli studenti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado che si alterneranno, uno alla volta, muovendosi tra strumenti e generi differenti. (ANSA).