(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Settimana caraibica al Milano Latin Festival ad Assago dedicato alla musica, al ballo, al folklore, al food e alla cultura sudamericana.

Per tutto il mese dell'evento, le prime tre serate di ogni settimana sono riservate a feste speciali: il lunedì One Two One Two con Radio M2o - novità di quest'anno -, il martedì la consueta Ladies Night e il mercoledì Astralys anche questo una new entry del 2023.

Giovedì la serata è tutta dominicana a ritmo di bachata con Joe Veras e di merengue con Tono Rosario: due artisti provenienti appunto dalla Repubblica Dominicana che porteranno sul palco della Ticketmaster Arena tutto il calore della isola caraibica facendo ballare al ritmo dei loro successi. Venerdì è la volta del Reggeaton con Austin Agustín Santos, noto con lo pseudonimo Arcángel, un cantante statunitense, nato a New York da genitori originari della Repubblica Dominicana.

Sabato invece è dedicato 'Cuba en la casa' con il duo Gente de Zona. Domenica 9 luglio è previsto il concerto dell'argentina Lali, idolo - sottolineano gli organizzatori - del pubblico più giovane. (ANSA).