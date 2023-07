Rapina in zona movida a Milano, due arrestati

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Due egiziani, di 19 e 20 anni, sono stai arrestati per aver rapinato un uomo di 26 del cellulare in via de Tocqueville, zona tra le più note della movida milanese.

L'episodio è accaduto poco prima delle tre della notte scorsa.

La vittima, che non ha avuto conseguenze, è stata strattonata e spintonata dai due che gli hanno preso il telefono.

Gli agenti del Commissariato Garibaldi-Venezia, grazie alla geolocalizzazione dell'apparecchio, sono riusciti a trovare i due rapinatori e li hanno arrestati. (ANSA).