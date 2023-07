Gagliardini saluta l'Inter, privilegio far parte della famiglia

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - "Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme... meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!". Così Roberto Gagliardini saluta l'Inter, in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. "Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori. Grazie a tutti per questo viaggio incredibile! Grazie Inter". Gagliardini lascia l'Inter a parametro zero dopo essere arrivato in nerazzurro dall'Atalanta nel gennaio 2017 e aver collezionato 190 partite, in cui ha realizzato 16 reti, conquistando uno Scudetto, due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia. (ANSA).