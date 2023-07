Trovato vivo escursionista disperso tre giorni fa in Valtellina

(ANSA) - BRESCIA, 01 LUG - Sta bene ed è tornato a casa: si è conclusa la ricerca in Val di Mello, nel comune di Val Masino (Sondrio), di un escursionista disperso nella zona della Val Qualido.

Le operazioni erano iniziate tre giorni fa dopo che l'uomo, di nazionalità straniera, trovandosi in difficoltà in una zona impervia, aveva lanciato l'allarme attraverso 'Sos Emergenze', un sistema che comunica via satellite e che è attivo su alcuni modelli di smartphone. La comunicazione poi si era interrotta e dopo tre giorni è stato ritrovato. "È importante comunicare sempre, appena e per quanto possibile, gli eventuali sviluppi di una richiesta di soccorso", fanno sapere dal Soccorso Alpino di Valtellina e Valchiavenna. (ANSA).