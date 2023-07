Riparte 'Milano Aiuta Estate', supporto ai fragili in città

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Riparte "Milano Aiuta Estate", il piano che prevede il potenziamento dei servizi di assistenza ordinari e l'avvio di attività ricreative nei quartieri, per garantire un supporto alle persone anziane e fragili che trascorrono l'estate in città.

Attraverso il contact center comunale 02.02.02, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, è possibile chiedere aiuto e ricevere informazioni sui servizi per le persone vulnerabili, dal semplice orientamento all'assistenza domiciliare, dalla consegna dei pasti a domicilio al sostegno relazionale telefonico.

Il Comune farà anche un lavoro di monitoraggio attivo delle persone particolarmente fragili segnalate dai servizi sanitari. Alla parte assistenziale del piano si aggiunge, come ogni anno, una parte sociale. Nei quartieri popolari, ad esempio, sarà attiva, anche nei mesi estivi, la custodia sociale. Agli utenti verranno riservati biglietti gratuiti per accedere a diverse opportunità, offerte da finanziatori privati che hanno risposto a due avvisi pubblici lanciati dal Comune: grazie ad Agis, per esempio, verranno messi a disposizione 500 ingressi gratuiti in diversi cinema; grazie a Cocoon srl verranno organizzate visite guidate con itinerari tematici alla scoperta dei luoghi dei Promessi sposi, della Milano liberty e di quella dei grattacieli. Sono stati distribuiti anche 250 ingressi per la piscina dei Bagni Misteriosi e il Comune riserverà dei posti per alcuni spettacoli di Milano è viva, la rassegna che si tiene al Castello Sforzesco. Sempre in ambito musicale sono offerti anche posti ai concerti organizzati dall'Associazione Culturale Cappella Musicale. (ANSA).