Ravetto, interrogazione su party in piscina per sole musulmane

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - "Nei prossimi giorni presenterò un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro competente quali azioni intenda assumere nei confronti di un'iniziativa che, seppur privata, riserverebbe un intero acquapark di Limbiate per un party in piscina per sole donne musulmane, lontane da sguardi indiscreti e con le telecamere di sorveglianza spente. Dietro ad un simile evento pubblicizzato con una finalità di integrazione potrebbe configurarsi invece un pericolosissimo processo di emarginazione ed esclusione sociale attuato ai danni delle donne e delle battaglie di civiltà che con coraggio e forza stanno portando avanti per far valere la propria libertà e i propri diritti". Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile dipartimento Pari Opportunità del partito. "Se fosse davvero così, sarebbe una grave attacco alla dignità delle donne e un oltraggio ai valori del nostro sistema sociale". (ANSA).